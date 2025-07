L’ultimo colpo di mercato della Fortitudo è Valerio Mazzola

La Fortitudo Bologna dà l’ultimo, deciso colpo di mercato con l’arrivo di Valerio Mazzola, un gigante di 205 cm con 15 stagioni in Serie A. La sua esperienza e il suo carisma saranno fondamentali per guidare la squadra sotto la guida di coach Attilio Caja. Un acquisto strategico che segna una nuova eccitante fase per i biancoblù, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi e dedizione.

Bologna, 10 luglio 2025 - La Fortitudo chiude il suo mercato raggiungendo l'accordo con Valerio Mazzola. Nato a Ferrara il 7 marzo 1988, alacentro di 205 cm, Mazzola è reduce da 15 stagioni consecutive disputate nel massimo campionato italiano e ha accettato di scendere in serie A2 per garantire alla Fortitudo di coach Attilio Caja leadership, carisma e grande esperienza. Mazzola è cresciuto cestisticamente nelle giovanili del Basket Club Ferrara con cui, dal 2006 al 2011 ha giocato 5 stagioni tra Serie A e A2. Quadriennale con la Sutor Montegranaro, dove è rimasto fino al 2014, poi le 2 successive annate hanno visto Mazzola impegnato con la Virtus, mentre nel biennio 201618 ha difeso i colori dell' Auxilium Torino, con cui ha vinto la Coppa Italia ed è stato anche impegnato in Eurocup.

