Rugby la formazione dell’Italia per la seconda gara contro il Sudafrica Torna Alessandro Garbisi

L’Italia si appresta a scrivere un’altra pagina di storia nel rugby internazionale, tornando in campo con entusiasmo e determinazione per affrontare i campioni del mondo del Sudafrica al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Dopo un tour estivo ricco di sfide, i nostri azzurri sono pronti a dare il massimo nell’ultimo test match, guidati dal tecnico Gonzalo Quesada e con Alessandro Garbisi di nuovo in formazione. Si tratta della 18ª...

L’Italia è pronta a chiudere il Tour Estivo 2025 con una sfida di altissimo livello: sabato 12 luglio alle ore 17.10 affronterà i campioni del mondo del Sudafrica al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Il match, trasmesso in diretta su Sky Sport Arena, sarà il terzo e ultimo test match della serie per gli azzurri guidati da Gonzalo Quesada, che ha annunciato la formazione ufficiale per questa importante occasione. Si tratta della 18ª sfida tra le due nazionali, che tornano ad affrontarsi a distanza di una settimana dal precedente incontro disputato a Pretoria, dove gli Springboks si sono imposti con un netto 42-24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, la formazione dell’Italia per la seconda gara contro il Sudafrica. Torna Alessandro Garbisi

In questa notizia si parla di: formazione - italia - sudafrica - rugby

Milan, ultima Coppa Italia nel 2003: la formazione dell’epoca | VIDEO - Nel 2003, il Milan ha conquistato la sua ultima Coppa Italia, battendo la Roma in finale con un punteggio complessivo di 4-1 e 2-2.

Che prestazione dell'Italia contro gli Springboks!!! #italyrugby #italiarugby #italyvsspringboks #italiaspringboks #italiasudafrica Vai su Facebook

RugbyItaly (@RugbyIta) Vai su X

Rugby, la formazione del Sudafrica per la seconda sfida con l’Italia; Summer Series 2025: Sudafrica-Italia, Azzurri al primo scontro con gli Springboks. La preview del match; Italrugby, il XV per la sfida al Sudafrica a Pretoria.

Rugby, il XV del Sudafrica per la sfida all’Italia a Port Elizabeth - E' stata ufficializzata la formazione del Sudafrica che affronterà l’Italia sabato 12 luglio alle 17. Scrive sportface.it

Rugby, il XV dell’Italia per la sfida al Sudafrica a Pretoria: 7 cambi - E' stata ufficializzata la formazione della Nazionale italiana di rugby che affronterà il Sudafrica sabato 5 luglio alle 17. Secondo sportface.it