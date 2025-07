Serie A3 Spinello è il nuovo palleggiatore della Domotek Volley | riconferma per Lopetrone

Il percorso di Thomas Spinello, giovane talento piemontese nato nel 2003 a Borgo Sesia, si apre ora a nuove sfide e grandi opportunità con la Domotek Volley. Dopo aver brillato in serie C in Sicilia, il suo entusiasmo per questa avventura reggina è palpabile, portando con sé freschezza e determinazione. Con la riconferma di Lopetrone, la squadra si prepara a scrivere un’altra emozionante stagione di successi e crescita.

Thomas Spinello è il nuovo giovane palleggiatore della Domotek. L'anno scorso giocava in provincia di Messina, nella serie C della Sicily BVS. Classe 2003,il giocatore piemontese, nativo di Borgo Sesia racconta la sua carriera e l'entusiasmo per questa nuova avventura reggina.

Forza Thomas?Benvenuto tra i grandi

