Una giovane turista statunitense di appena 15 anni è stata vittima di un'aggressione in un albergo di Ravello, mentre i genitori erano fuori. Un dipendente di 41 anni è stato immediatamente fermato dai carabinieri di Amalfi. Questo tragico episodio solleva importanti questioni sulla sicurezza e la tutela dei minori nei luoghi di vacanza. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, auspicando giustizia e maggiore attenzione alla protezione dei più vulnerabili.

Una turista degli Stati Uniti di appena 15 anni violentata a Ravello (Salerno) in Costiera Amalfitana, fermato un 41enne. I carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno sottoposto a fermo di indiziato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Turista di 15 anni violentata in albergo a Ravello da un dipendente: «Mi ha aggredito quando mamma e papà sono usciti»

