Strade colabrodo addio al via il piano di rifacimento delle arterie cittadine | stanziati 21 milioni di euro

Addio alle strade colabrodo: con oltre 21 milioni di euro stanziati, la Giunta comunale ha approvato un ambizioso piano di rifacimento delle arterie cittadine. Un investimento che non peserà sul bilancio comunale, volto a rivoluzionare mobilità , sicurezza e qualità urbana. La prima fase di interventi promette di trasformare il cuore della città , rendendo ogni strada un esempio di efficienza e modernità .

La Giunta comunale ha approvato un pacchetto di interventi per la riqualificazione e all’ammodernamento della rete stradale, per un valore di oltre 21 milioni di euro, che non graveranno sul bilancio comunale e che mirano a migliorare mobilità , sicurezza e qualità dello spazio urbano. La prima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: milioni - euro - strade - colabrodo

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Un nuovo percorso di 5 chilometri finanziato con fondi Pnrr, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro Vai su Facebook

La classificazione del Ponte sullo stretto come spesa militare è una presa in giro dei cittadini e degli impegni assunti in sede Nato. E la Commissione europea, per bocca di uno suo portavoce, sembra avallare tutto questo. Si intendono investire miliardi su una Vai su X

Strade colabrodo addio, al via il piano di rifacimento delle arterie cittadine: stanziati 21 milioni di euro; Provincia: 24 milioni per scuole, strade e sicurezza; Strade colabrodo e buche killer: a Milano previsti 15 milioni all’anno per lavori e rattoppi.

Milano, in tre anni 50mila interventi per le strade colabrodo: costo un ... - Cifra che sale a quota 86 milioni di euro comprendendo i cantieri di sistemazioni straordinarie (925 nel triennio), ... Riporta leggo.it

Strade colabrodo: "Meno male il milione di euro" - Il Resto del Carlino - Il consigliere comunale Michele Redaelli esprime soddisfazione per l'assegnazione di un milione di euro per le manutenzioni di strade e scuole, ma chiede maggiore trasparenza nell'utilizzo dei ... Secondo ilrestodelcarlino.it