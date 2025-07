Infortunio Frattesi il centrocampista si è operato | le condizioni e il comunicato

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha affrontato con successo un intervento di sports hernia bilaterale presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. La notizia è stata ufficialmente comunicata dal club nerazzurro, che rassicura sulle condizioni del giocatore, ora sotto stretta osservazione. Con questo intervento, si apre una fase di recupero fondamentale per il suo ritorno in campo. La speranza è che possa tornare presto a brillare sui campi di calcio.

Davide Frattesi, centrocampista dell' Inter, ha affrontato un intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale questa mattina presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Un'operazione necessaria che segue il suo infortunio che lo aveva costretto a saltare il Mondiale per Club, un torneo in cui la sua presenza sarebbe stata fondamentale per la squadra di Cristian Chivu. L'intervento è stato perfettamente riuscito e, come confermato dal comunicato ufficiale del club, Frattesi intraprenderà ora un programma di riabilitazione.

