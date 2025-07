Roma abusava delle allieve minorenni | arrestato allenatore di Taekwondo

Una triste vicenda scuote Roma: un allenatore di Taekwondo è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di minorenni, sfruttando la sua posizione di fiducia. La polizia ha smascherato il suo comportamento, che si protrasse dal 2023, coinvolgendo almeno tre giovani. Un grave episodio che mette in luce l’importanza di vigilare e tutelare le vittime, affinché giustizia possa fare il suo corso.

(Adnkronos) – La polizia ha arrestato a Roma un allenatore di Taekwondo accusato di violenza sessuale aggravata perché avrebbe abusato di almeno tre ragazzine a partire dal 2023. Secondo quanto ricostruito l’uomo, che lavorava in una palestra in zona Pietralata, era riuscito a guadagnare la fiducia delle famiglie e delle allieve, iniziando ad avvicinarle e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, abusava delle allieve minorenni: arrestato allenatore di Taekwondo

In questa notizia si parla di: roma - arrestato - allenatore - taekwondo

