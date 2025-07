All’ospedale di Rho una nuova sala pre-triage nel Pronto Soccorso e 8 apparecchiature ecografiche

L’ospedale di Rho si prepara a rivoluzionare il pronto soccorso con un investimento di oltre 700 mila euro, grazie al nuovo ‘Programma Regionale Straordinario per gli Investimenti in Sanità’. La Giunta regionale ha approvato finanziamenti per una moderna sala pre-triage e otto avanzate apparecchiature ecografiche, garantendo risposte più rapide e qualità di cura ancora superiore. Un passo importante verso un’assistenza sanitaria più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato un nuovo provvedimento nell’ambito del ‘Programma Regionale Straordinario per gli Investimenti in Sanità’, All’ASST Rhodense sono stati finanziati 525 mila euro, per la realizzazione di una nuova sala d’attesa “pre-triage” nel pronto soccorso dell’ospedale di Rho, e 182.828 euro per apparecchiature ecografiche, 4 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - All’ospedale di Rho una nuova sala pre-triage nel Pronto Soccorso e 8 apparecchiature ecografiche

