Tunué – le uscite di settembre 2025

Scopri le imperdibili novità targate Tunué in arrivo a settembre 2025! Dalle affascinanti graphic novel alle poesie più intime, questa selezione propone titoli per ogni tipo di lettore e lettrice. Preparatevi a immergervi in storie coinvolgenti, innovative e ricche di emozioni. E voi, quale di queste uscite aspettavate con maggiore trepidazione? Scoprite tutti i dettagli e lasciateci sapere quali titoli sono pronti a conquistare la vostra libreria!

Vi presentiamo in questo articolo le uscite della casa editrice Tunué per settembre 2025. Volumi che si rivolgono a tante tipologie di lettori e lettrici. Fateci sapere quali avete intenzione di acquistare e leggere. PER TUTTE LE ALTRE DESTINAZIONI. dal 5 settembre Il graphic novel di Sualzo torna in libreria in una nuova edizione con una copertina inedita e le poesie di Silvia Vecchini. IL CARILLON – IL SEGRETO DI CYPRIEN. dal 5 settembre Premio al festival di Angouleme, il nuovo volume di una serie straordinaria, un mix perfetto tra avventura e fantasia dai disegni magnifici che ricordano le atmosfere di Miyazaki.

