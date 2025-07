Napoli colpo al clan Mazzarella Gratteri | È la camorra di serie A

Napoli si conferma teatro di un durissimo colpo alla camorra, con il clan Mazzarella ancora in prima linea nella lotta per il controllo del territorio. La recente operazione, che ha portato a 25 misure cautelari, dimostra come questa organizzazione, definita da Gratteri "di serie A", sia difficile da abbattere. In un contesto così complesso, la sfida tra legalità e criminalità si fa sempre più aspra e strategica.

È la camorra del clan Mazzarella “che si rigenera, che sa rimettersi in sesto quando viene colpita dalle ordinanze”. Ma giovedì mattina ha subito un altro duro colpo, 25 misure cautelari, al termine di un’inchiesta condotta dalla squadra mobile di Napoli guidata da Giovanni Leuci. “Una camorra di serie A”, secondo il procuratore Nicola Gratteri. “Nessuno, nemmeno le famiglie di Secondigliano, avrebbe in questo momento la forza di scalzarli”, sostiene il procuratore aggiunto Sergio Amato. Droga, estorsioni e ogni tipo di attività tra cui un cantiere navale e una pizzeria, armi: c’è il classico core business dell’impresa criminale nelle carte di un’inchiesta con 57 indagati per associazione camorristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, colpo al clan Mazzarella. Gratteri: “È la camorra di serie A”

