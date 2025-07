A me Stasi non ha mai chiesto se la ragazza fosse morta o ancora viva | a Chi l’ha visto le ultime rivelazioni del colonnello Cassese sulle prime ore dopo il delitto

Il caso di Chiara Poggi continua a far discutere, e nuove rivelazioni scuotono il mistero che da anni tiene col fiato sospeso l’Italia. Dopo le recenti dichiarazioni del colonnello Cassese sulle prime ore dopo il delitto, emerge una domanda cruciale: Chiara era morta o ancora viva quella notte? «Chi l’ha visto» torna con nuovi punti di vista e approfondimenti. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

Il programma "Chi l'ha visto" ritorna su Garlasco e sulle nuove indagini che coinvolgono il sospettato Andrea Sempio, per il delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 e per cui c'è stata una condanna definitiva, quella del suo all'epoca fidanzato Alberto Stasi. I primi attimi. Si riparte dall'inizio con le carte alla mano delle prime indagini di cui fu protagonista l'oggi colonnello Gennaro Cassese, all'epoca in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Vigevano che giunsero in via Pascoli insieme a quelli di Garlasco dopo la telefonata di Stasi in caserma. Lo trovò seduto davanti alla villetta dei Poggi in cui Chiara fu barbaramente uccisa, "Sul marciapiede, all'altezza del cancello pedonale.