Monaco senza freni | Sinner e Alcaraz in vantaggio su Djokovic Il serbo poteva risparmiarsi la frase di circostanza a Cobolli

Il torneo di Wimbledon si infiamma con emozioni da cardiopalma: Sinner vola in semifinale, mentre Cobolli saluta il campo contro Djokovic, il campione senza rivali. In questa puntata di Tennismania-Speciale Wimbledon, sul canale YouTube di OA Sport, analizzano le sfide dei quarti e anticipano le emozioni delle semifinali. Con Dario Puppo, scopriamo i dettagli di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis, che promette ancora sorprese e grandi battaglie.

Vanno in archivio anche i quarti di finale a Church Road con i seguenti esiti: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon, mentre Flavio Cobolli chiude il suo percorso al cospetto del 7-volte vincitore di questo torneo, Novak Djokovic. Nella puntata odierna di Tennismania-Speciale Wimbledon, in onda sul canale Youtube di OA Sport sono state analizzate le due partite, con un occhio giĂ alle semifinali. Assieme a Dario Puppo era presente, come sempre, Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, che ha analizzato quanto avvenuto nel torneo del Grande Slam sull’erba londinese. Il primo punto all’ordine del giorno, ovviamente, la vittoria di Jannik Sinner (7-6 6-4 6-4) contro Ben Shelton: “ Come si dice sempre, le partite monumentali si fanno quando hai a che fare con un avversario all’altezza della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco senza freni: “Sinner e Alcaraz in vantaggio su Djokovic. Il serbo poteva risparmiarsi la frase di circostanza a Cobolli”

In questa notizia si parla di: monaco - sinner - djokovic - cobolli

Monaco calma le acque: “Allarmismi eccessivi su Sinner. Berrettini ha sbagliato con il doppio, andava consigliato dallo staff” - Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, interviene sugli allarmismi eccessivi riguardanti Jannik Sinner e analizza l'errore di Matteo Berrettini nel doppio, suggerendo che avrebbe dovuto ricevere maggior supporto dallo staff.

SCHIAFFO AL VOLO | Day 11, Wimbledon ? SINNER sta bene. Cobolli è forte, ma con Djokovic ancora non basta. Fognini dice basta Guarda la puntata LIVE con Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco: https://www.youtube.com/live/-XYUlp54c5E?si=ZVm Vai su Facebook

SCHIAFFO AL VOLO | Day 11, Wimbledon ? SINNER sta bene. Cobolli è forte, ma con Djokovic ancora non basta. Fognini dice basta Guarda la puntata LIVE con @Simon_Forever e @opocaj33 : https://youtube.com/live/-XYUlp54c5E?si=ZVmhqJe8kG Vai su X

Cobolli ci mette testa e cuore, ma non basta: Djokovic in semi con Sinner; Wimbledon 2025: Jannik Sinner, Flavio Cobolli, l’attesa diversa per i quarti azzurri; Programma Day 10 con i quarti italiani di Sinner e Cobolli.

Djokovic lancia la sfida a Sinner: le condizioni e la profezia su Cobolli. Ma Roddick lo avverte: “Con Jannik non può farlo” - Djokovic lancia la sfida a Sinner: le condizioni del serbo dopo la caduta e la profezia su Cobolli. Da sport.virgilio.it

Sinner Djokovic a Wimbledon 2025, dove vedere in tv e streaming - Jannik Sinner avanza alle semifinali di Wimbledon, mentre si ferma il cammino di Flavio Cobolli. informazione.it scrive