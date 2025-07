Roma in fiamme | nuovi incendi tra Fiumicino e ponte Galera traffico e treni nel caos

Roma continua a bruciare, tra incendi e disagi senza fine. Le fiamme tornano a minacciare il cuore della città, creando caos tra Fiumicino e Ponte Galeria, e mettendo a dura prova la mobilità di cittadini e turisti. La lotta contro questi eventi si fa sempre più urgente: scopriamo insieme cosa sta succedendo e come affrontare questa emergenza. Negli occhi di Roma, la speranza di un ritorno alla normalità si fa strada, passo dopo passo.

Non c’è pace per i confini di Roma. Dopo il maxi-incendio degli giorni scorsi, le fiamme sono tornate a colpire la zona compresa tra Fiumicino e Ponte Galeria, in particolare nell’area di Parco Leonardo. La vegetazione secca vicino ai cavalcavia e ai binari ferroviari continua a prendere fuoco, provocando gravi disagi alla viabilità, soprattutto nei collegamenti con l’aeroporto di Fiumicino. Traffico in tilt: strade chiuse e treni fermi. Negli ultimi mesi, questa zona è stata più volte teatro di incendi. A giugno si sono registrati tre episodi rilevanti, a partire dal 17. Dopo il rogo del 7 luglio, che ha mandato in tilt la circolazione stradale e ferroviaria, le fiamme sono tornate a colpire anche il 9 luglio, intorno alle 16, aggravando ulteriormente la situazione e confermando l’allarme costante nella zona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

