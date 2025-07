Pier Silvio seppellisce lo ius scholae e sistema Renzi Che dà di matto

Pier Silvio mette in discussione lo ius scholae e mette in crisi Renzi, sfidando Antonio Tajani sulla cittadinanza legata all’istruzione. Il figlio di Berlusconi apre alla politica, lodando Giorgia Meloni e definendo il suo governo il migliore d’Europa. Nel frattempo, criticando Italia viva, sottolinea il calo di mordente di Matteo Renzi, che ha annunciato l’addio a Mondadori. La scena politica si infiamma: cosa ci riserverà il futuro? Continua a leggere.

Il figlio del Cav apre alla politica e sfida Antonio Tajani sulla cittadinanza legata all’istruzione. Poi elogia Giorgia Meloni: «Ha il governo migliore d’Europa». Sul leader di Italia viva: «Ha perso mordente», lui lascia Mondadori. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pier Silvio seppellisce lo ius scholae e «sistema» Renzi. Che dà di matto

In questa notizia si parla di: pier - silvio - seppellisce - scholae

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI - Barbara d’Urso si trova a un crocevia cruciale: tra le dure parole di Pier Silvio e l’irresistibile richiamo delle sirene di Milly Carlucci.

PIER SILVIO SEPPELLISCE LO IUS SCHOLAE E "LIQUIDA" RENZI CHE DÀ DI MATTO. IL FIGLIO DEL CAV APRE ALLA POLITICA E SFIDA TAJANI SULLA CITTADINANZA Vai su X

Cosa direbbe Silvio a Tajani, oggi? Antonio Tajani rilancia sulla cittadinanza facile: "Dieci anni di scuola e sei italiano". Peccato che gli italiani, col referendum, abbiano appena bocciato questa visione in modo clamoroso. E mentre Salvini prende atto della vol Vai su Facebook

Le pagelle di Pier Silvio: "Ok Meloni, no Ius scholae" - Al lancio dei nuovi programmi, con tanti new entry da Tommaso Labate a Federico Rampini, per finire con il raddoppio di Nicola Porro che condurrà una striscia (Dieci minuti) dedicata al fatto del ... Riporta msn.com

Pier Silvio Berlusconi agita Forza Italia: no allo Ius Scholae e apertura alla politica - Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha acceso il dibattito politico con un intervento sorprendente che scuote Forza Italia e rilancia le speculazioni su un suo futuro in polit ... Lo riporta online-news.it