Calciomercato le ultime notizie in diretta

Il calciomercato si infiamma con colpi di scena e trattative da sogno: Retegui vola in Arabia per 65 milioni, mentre l’Atalanta prepara il suo erede. Il Galatasaray molla Çalhanoglu, puntando su Osimhen in un derby di mercato tra le grandi d’Europa. Rimanete con noi per scoprire tutte le ultime notizie di oggi, 10 luglio 2025, e non perdere neanche un aggiornamento su questa stagione di fuoriclasse e affari da record.

Impazza il calciomercato con la girandola di attaccanti in mezza Europa. Retegui in Arabia per 65 milioni e uno stipendio monstre da 20 milioni l’anno. L’Atalanta lavora al sostituto, il nome più caldo è quello di Lucca. Il Galatasaray molla Çalhanoglu ma lavora per portare in Turchia Osimhen. Di seguito le principali notizie di giornata. Calciomercato, le news di oggi 10 luglio 2025 Il calciomercato è sempre più nel vivo. Tra trattative in corso e annunci via social le squadre italiane (e non solo) sono a lavoro per costruire le rose che affronteranno la prossima stagione calcistica 2025-2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calciomercato, le ultime notizie in diretta

In questa notizia si parla di: notizie - calciomercato - diretta - milioni

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Benvenuti nell'aggiornamento live delle ultime notizie sul calciomercato! Seguite con noi le novità del giorno, in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.

In diretta le ultime sul calciomercato della #Salernitana Vai su Facebook

calciomercato.it (@calciomercatoit) Vai su X

Calciomercato, le news del 28 giugno: Inter, fatta col Parma per Bonny. Noa Lang al Napoli, Immobile, accordo con il Bologna. Milan, 30 milioni per Jashari; Ecco cosa è successo nel Calciomercato il 10 giugno; LIVE Mercato | Il 2006 Kostoulas al Brighton per 40 milioni. Frank nuovo allenatore del Tottenham.

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 10 luglio LIVE - it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico- Lo riporta calciomercato.it

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live - Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. sport.sky.it scrive