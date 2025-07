Legambiente nel 2024 oltre 40mila reati contro ambiente 111 al giorno Un business da 9,3 miliardi

Nel 2024, i reati ambientali superano i 40 mila, con una media di 111 al giorno, gettando luce su un business illecito da 93 miliardi di euro. La minaccia si fa più grave: sono 11 i clan coinvolti in più rispetto all’ultimo rapporto sulle ecomafie, evidenziando una crisi che richiede interventi decisi e consapevolezza collettiva. Difendere il nostro pianeta non è mai stato così urgente.

Cresce anche il numero dei clan coinvolti, 11 in più rispetto a quelli censiti nel precedente Rapporto sulle ecomafie.

#TG2000 - #Ecomafie: cresce l’attacco all’#ambiente. Nel 2024 oltre 40 mila #reati #10luglio #TV2000 #NEWS @Legambiente @liberainfo @tg2000it Vai su X

