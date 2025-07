Zelensky ringrazia Roma poi chiede nuove armi | La ripresa di Kiev aiuterà anche l’Ue

Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine a Roma per il supporto ricevuto, ma ha anche lanciato un appello urgente: l'Ucraina ha bisogno di nuove armi per riprendere il controllo di Kiev e rafforzare la propria difesa. Durante il bilaterale con Giorgia Meloni, il presidente ucraino ha sottolineato come il sostegno italiano sia cruciale, evidenziando che la vittoria di Kiev dipende anche dall'impegno internazionale. La posta in gioco è alta e ogni sforzo conta.

Il tema della difesa è stato affrontato nel bilaterale privato tra Meloni e Zelensky, che hanno poi partecipato ad una conferenza stampa congiunta per rendere pubblici le loro discussioni. Il Presidente del consiglio ha ribadito che l'Italia continuerĂ a sostenere "l'eroica resistenza del popolo ucraino", anche attraverso la cooperazione tra le industrie della difesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zelensky ringrazia Roma, poi chiede nuove armi: “La ripresa di Kiev aiuterĂ anche l’Ue”

