Rensch già a Trigoria | allenamenti anticipati e prime prove con la nuova maglia

Devin Rensch ha già preso confidenza con il campo di Trigoria, anticipando i tempi di preparazione per la nuova stagione. Oltre a svolgere allenamenti e prime prove con la maglia ufficiale 2024/25, il giovane talento olandese si sta preparando per integrarsi al meglio nel team di Gian Piero Gasperini. La sua presenza in anticipo lascia intravedere grandi ambizioni e un deciso impulso alla Roma.

Il raduno ufficiale della Roma scatterà il 13 luglio al centro sportivo Fulvio Bernardini, ma alcuni giocatori hanno già anticipato i tempi. Oltre a Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, anche Devyne Rensch ha fatto rientro nella Capitale e si sta allenando a Trigoria da alcuni giorni per farsi trovare pronto agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il terzino olandese ha anche avuto modo di indossare in anteprima la nuova maglia home 202425, presentata dalla Roma l' 8 luglio: un kit che lo ha colpito per design e colori. Clima di grande entusiasmo a Trigoria, dove cresce l'attesa per l'inizio ufficiale della nuova stagione giallorossa.

