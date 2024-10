Ancora un tentato furto a un'azienda orafa: banditi in fuga (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora un tentato furto in un'azienda orafa. A finire nel mirino dei ladri è stata la New Chains di Tegoleto, impresa che già lo scorso luglio era stata vittima di un assalto che aveva fruttato un bottino da oltre 150 mila euro.Il tentativo di intrusione risale alla scorsa notte. Erano le 3 Arezzonotizie.it - Ancora un tentato furto a un'azienda orafa: banditi in fuga Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)unin un'. A finire nel mirino dei ladri è stata la New Chains di Tegoleto, impresa che già lo scorso luglio era stata vittima di un assalto che aveva fruttato un bottino da oltre 150 mila euro.Il tentativo di intrusione risale alla scorsa notte. Erano le 3

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gabriele Paolini, «disturbatore tv» esce dal carcere e annuncia: «Ora cambierò sesso. Ho deciso» - Era stato condannato a 8 anni perinduzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori ... (roma.corriere.it)

Tentata violenza a Seriate, in arrivo due telecamere nel sottopasso - IL CASO. Il ragazzo 17enne arrestato per l’abuso è senza fissa dimora, non risultano contatti con Caritas o altre comunità. Il sottopasso è in capo al Comune di Orio al Serio, che annuncia alcune ... (ecodibergamo.it)

Paul Watson ancora detenuto in Groenlandia: il suo caso mi fa riflettere su animali e schiavitù - Il tema dell'orario è dibattuto da sempre. Anche a livello di Ue si è tentata una riforma per abolire gli switch dell'orologio e consentire la libera scelta. Il sonno, rimarcano dalla società ... (ilfattoquotidiano.it)

“Le accuse di tentato doping? Erano infondate, sto ancora aspettando il risarcimento. È stato devastante”: lo sfogo di Filippo Magnini - Due volte campione del mondo di nuoto, medaglia di bronzo nella staffetta 4×200 ai Giochi Olimpici di Atene, nel 2004, la carriera di Filippo Magnini, però, non si è conclusa certo come sperava, con l ... (ilfattoquotidiano.it)

Apple non può ancora rilasciare iPad 11: sarebbe troppo conveniente - Con il rilascio di iPad mini di settima generazione, Apple ha rinnovato la sua lineup di iPad senza però aggiornare il suo modello base. iPad 10 è già presente sul mercato da ormai 2 anni e, sebbene ... (hdblog.it)