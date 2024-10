Ancora terrore in carcere: olio bollente e punteruoli contro gli agenti in servizio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiolio bollente e punteruoli contro i poliziotti penitenziari del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta): a rivelarlo durante l’udienza del maxiprocesso per le violenze commesse dagli agenti nei confronti dei detenuti nell’istituto di pena casertano il 6 aprile 2020, sono i testimoni Maurizio D’Orsi, che in quel periodo era recluso proprio a Santa Maria mentre oggi è al carcere di Frosinone, e Raffaele Picone, ex militare, anch’egli all’epoca recluso nel penitenziario casertano. D’Orsi e Picone sono le prime vittime dei pestaggi a fare questa ammissione, smentendo gli altri detenuti sentiti come testi nelle passate udienze, che avevano sempre affermato che l’olio bollente era servito per fare la pasta aglio e olio. Anteprima24.it - Ancora terrore in carcere: olio bollente e punteruoli contro gli agenti in servizio Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutii poliziotti penitenziari deldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta): a rivelarlo durante l’udienza del maxiprocesso per le violenze commesse daglinei confronti dei detenuti nell’istituto di pena casertano il 6 aprile 2020, sono i testimoni Maurizio D’Orsi, che in quel periodo era recluso proprio a Santa Maria mentre oggi è aldi Frosinone, e Raffaele Picone, ex militare, anch’egli all’epoca recluso nel penitenziario casertano. D’Orsi e Picone sono le prime vittime dei pestaggi a fare questa ammissione, smentendo gli altri detenuti sentiti come testi nelle passate udienze, che avevano sempre affermato che l’era servito per fare la pasta aglio e

