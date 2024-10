Amici 24, anticipazioni puntata del 27 ottobre: le sfide di TrigNO e Rebecca, Amadeus tra gli ospiti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le anticipazioni della puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 27 ottobre 2024, dalle 14 su Canale5, fornite da Superguidatv. L'esito delle sfide di TrigNO e Rebecca, le classifiche e gli ospiti: tra i presenti in studio anche Amadeus. Fanpage.it - Amici 24, anticipazioni puntata del 27 ottobre: le sfide di TrigNO e Rebecca, Amadeus tra gli ospiti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ledelladidi Maria de Filippi che andrà in onda domenica 272024, dalle 14 su Canale5, fornite da Superguidatv. L'esito delledi, le classifiche e gli: tra i presenti in studio anche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24, anticipazioni dettagliate della puntata del 27 ottobre: sfide e ospiti d’eccezione - Nella puntata del 27 ottobre 2024 di "Amici", nessun allievo è stato eliminato, con sfide emozionanti e ospiti come Amadeus e Alessandra Amoroso che hanno arricchito lo spettacolo. (ecodelcinema.com)

Amici 24, anticipazioni puntata del 27 ottobre: le sfide di TrigNO e Rebecca, Amadeus tra gli ospiti - Le anticipazioni della puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 27 ottobre 2024, dalle 14 su Canale5, fornite da Superguidatv ... (fanpage.it)

Xiaomi 15, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro e non solo: quante anticipazioni sulle novità in arrivo - Scopriamo le ultime su Xiaomi 15 e 15 Pro, la serie Xiaomi Pad 7, Smart Band 9 Pro, Watch S4, HyperOS 2, OnePlus 13 e Realme GT 7 Pro! L’articolo Xiaomi 15, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro e non solo: qua ... (webisland.net)

Sanremo Giovani 2024, ecco chi sono i 24 cantanti in gara: volti noti da Amici e X Factor - Sanremo Giovani 2024, ecco chi sono i 24 cantanti in gara: volti noti da Amici e X Factor, tutti i nomi selezionati. (blogtivvu.com)

La Promessa anticipazioni: il ritorno di Jimena - A volte ritornano, soprattutto quando possono portare disturbo. Doccia fredda in arrivo per Manuel de Lujan (Arturo Sancho) nelle prossime puntate ... (tvsoap.it)