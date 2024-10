“Allora ci dispiace tanto”. Gelo al Grande Fratello, scoperto il vero motivo dell’uscita di Maica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano coinvolta nello scambio tra Italia e Spagna, era arrivata a Roma per trascorrere una settimana nella Casa del Grande Fratello insieme agli altri inquilini. Tuttavia, la sua permanenza si è conclusa ben prima del previsto. La modella 25enne ha infatti lasciato il reality nella notte, intorno alle 02:15, entrando nel confessionale da cui non è più uscita, chiudendo così inaspettatamente la sua breve avventura. Inizialmente, Maica avrebbe dovuto restare fino alla puntata di lunedì, ma la sua esperienza si è interrotta dopo appena due giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@GrandeFratellotv) L’uscita improvvisa, senza possibilità di salutare gli altri concorrenti, ha lasciato molti a chiedersi quale fosse il motivo dietro questa decisione così repentina. Tuttivip.it - “Allora ci dispiace tanto”. Gelo al Grande Fratello, scoperto il vero motivo dell’uscita di Maica Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Benedicto, concorrente del Gran Hermano coinvolta nello scambio tra Italia e Spagna, era arrivata a Roma per trascorrere una settimana nella Casa delinsieme agli altri inquilini. Tuttavia, la sua permanenza si è conclusa ben prima del previsto. La modella 25enne ha infatti lasciato il reality nella notte, intorno alle 02:15, entrando nel confessionale da cui non è più uscita, chiudendo così inaspettatamente la sua breve avventura. Inizialmente,avrebbe dovuto restare fino alla puntata di lunedì, ma la sua esperienza si è interrotta dopo appena due giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) L’uscita improvvisa, senza possibilità di salutare gli altri concorrenti, ha lasciato molti a chiedersi quale fosse ildietro questa decisione così repentina.

