A Singapore il Forum ANSA al Villaggio Italia

Informazione, ricerca, imprenditoria e made in Italy. L'ANSA riunisce a Singapore autorità e opinion leader per il primo Forum organizzato dalla principale agenzia di stampa Italiana in occasione delle tappe mondiali del tour dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che sta completando il giro del mondo cominciato nel luglio del 2023 dal porto di Genova. In occasione della 25/ma tappa, in programma dal 24 al 28 ottobre a Marina Bay, il Villaggio Italia - l'expo itinerante sulle eccellenze Italiane che segue il Vespucci - ospiterà il talk dal titolo "L'Italia incontra Singapore, dicono di noi" al quale parteciperà anche il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini. Sul palco ci sarà anche l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri.

