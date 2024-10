Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sulla Corea del Nord (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sulla Corea del Nord. Mosca sta pianificando di coinvolgere Pyongyang nella guerra in Ucraina nei prossimi mesi. Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione su Pyongyang Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli alleati dell’Ucraina a esercitare pressioni sulla Corea del Nord. Periodicodaily.com - Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sulla Corea del Nord Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrgliadladel. Mosca sta pianificando di coinvolgere Pyongyang nella guerra in Ucraina nei prossimi mesi.gliadlasu Pyongyang Il presidente ucraino Volodymyrhato glidell’Ucraina a esercitare pressionidel

