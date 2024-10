Welfare, Fossi (Fastweb): “Mettiamo persone al centro nostra visione” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il commento all'assegnazione del premio Global Welfare "In Fastweb il Welfare si trasforma in Wellbeing, superando il concetto di benefit e diventando una vera opportunità di supporto in tutti gli aspetti della vita delle nostre persone, con un impatto positivo sul loro stare e sentirsi bene sia nella dimensione lavorativa che in quella personale. Mettiamo Sbircialanotizia.it - Welfare, Fossi (Fastweb): “Mettiamo persone al centro nostra visione” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il commento all'assegnazione del premio Global"Inilsi trasforma in Wellbeing, superando il concetto di benefit e diventando una vera opportunità di supporto in tutti gli aspetti della vita delle nostre, con un impatto positivo sul loro stare e sentirsi bene sia nella dimensione lavorativa che in quella personale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Welfare, Fossi (Fastweb): "Mettiamo persone al centro nostra visione" - "In Fastweb il Welfare si trasforma in Wellbeing, superando il concetto di benefit e diventando una vera opportunità di supporto in tutti gli aspetti della vita delle nostre persone, con un impatto po ... (adnkronos.com)

Circolazione interrotta sulla Metro B di Roma: “Saltata elettricità , è colpa del maltempo” - La Metro B/B1 di Roma è rimasta chiusa per un’ora nel pomeriggio a causa della mancanza di alimentazione. Alla base dei problemi ci sarebbero le cattive condizioni di meteo che hanno interrotto la ... (ilfattoquotidiano.it)

“Oltre 50mila minori migranti scomparsi in Europa in due anni”: l’inchiesta e il timore che siano vittime di tratta - Hanno attraversato il mare, sono sbarcati in Europa. Ma di loro non c’è più nessuna traccia. Sono almeno 51.433 i minori stranieri non accompagnati scomparsi dopo essere arrivati nel nostro continente ... (ilfattoquotidiano.it)