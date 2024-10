Villa Filanda Antonini - Mostra e Performance (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 9 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, Villa Filanda Antonini ospita l'evento conclusivo della residenza dei tre artisti Priss Niinikoski, Davide Ronco e Xiao Zhiyu. I progetti che verranno presentati hanno linguaggi visivi incredibilmente diversificati tra loro, ma sono accomunati da una Trevisotoday.it - Villa Filanda Antonini - Mostra e Performance Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 9 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00,ospita l'evento conclusivo della residenza dei tre artisti Priss Niinikoski, Davide Ronco e Xiao Zhiyu. I progetti che verranno presentati hanno linguaggi visivi incredibilmente diversificati tra loro, ma sono accomunati da una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CUORGNE' - Nessun offerta per gestire Villa Filanda, incerto anche il futuro del Centro anziani - Nessun gestore si è fatto avanti per l'impianto ricreativo e sportivo di Cuorgnè. Il consigliere Pieruccini attacca l'amministrazione: «Il centro anziani non deve chiudere» ... (quotidianocanavese.it)

Visite guidate a Milano in compagnia della Filanda - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. (laregione.ch)

Sicilian Experience: celebrazione della cucina Siciliana firmata Euro-Toques - Il 12 ottobre, Villa Boscogrande a Palermo ospiterà il Sicilian Experience, un evento creato da Euro-Toques per celebrare le meraviglie culinarie dell'Isola e promuovere valori come eccellenza, sosten ... (italiaatavola.net)