Viaggio al centro del caos Auto ancora alla moviola Careggi oggi addio cantiere E Giorgio striglia Publiacqua

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)male, ma non malissimo. L’alba del giorno dopo frae il Meyer è scesa carica di ansia. Quella dei fiorentini, diretti verso ospedale e polo universitario di viale Morgagni, di restare intrappolati nell’orbita deldi via delle Panche: una specie di Saturno maligno che, due giorni prima ha calamitato intorno al suo anello ledi centinaia di fiorentini in un unico maxi ingorgo. E ieri come è andata? Meglio, ma di poco. I tempi di percorrenza si sono dimezzati, ma la gimkana per schivare ilha allungato comunque i tempi di percorrenza di una ventina di minuti. Niente rispetto a lunedì: merito anche della riapertura di un tratto di via delle Panche che ha dato sfogoviabilità mentre via di Quarto è diventata a senso unico in direzione di via della Quiete.