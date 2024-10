Ilfattoquotidiano.it - Usa 2024, a meno di due settimane dal voto l’incertezza ‘si taglia con il coltello’

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)di duealUsa e‘sicon il, come si diceva un tempo della nebbia in Val Padana. Un sondaggio del Washington Post con la Schar School lo conferma: Kamala Harris, candidata democratica, e Donald Trump, candidato repubblicano, sono testa a testa negli Stati in bilico, sette, dove la corsa si deciderà. L’angoscia per i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina e gli spettri del 6 gennaio 2021 aleggiano sul, mentre la campagna scivola nel volgare e nel triviale, soprattutto – anzi, esclusivamente – ad opera di Trump. L’inezia della corsa, una settimana fa favorevole al magnate, sembra essersi riequilibrata: Harris trae qualche vantaggio dalle cadute di stile, non infrequenti, del rivale.