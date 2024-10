Un omaggio a Ennio Morricone: Marcos Morau presenta “Notte Morricone” al Teatro Argentina di Roma (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’incontro tra cultura e musica è al centro di uno spettacolo innovativo che celebra il talento indiscusso di Ennio Morricone. “Notte Morricone”, creato dal coreografo spagnolo Marcos Morau, si propone di ricostruire l’universo dell’artista attraverso danza, musica e recitazione in un evento che si terrà al Teatro Argentina di Roma dal 24 ottobre al 10 novembre. Con un progetto ambizioso e una proposta artistica affascinante, questo spettacolo permette di rivivere le emozioni delle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Marcos Morau: un artista con una profonda ammirazione per Morricone Marcos Morau, coreografo e designer scenografico originario di Valencia, è molto più di un semplice interprete della musica di Morricone: si presenta come un artista fortemente influenzato dalla cultura italiana sin dall’infanzia. Gaeta.it - Un omaggio a Ennio Morricone: Marcos Morau presenta “Notte Morricone” al Teatro Argentina di Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’incontro tra cultura e musica è al centro di uno spettacolo innovativo che celebra il talento indiscusso di. “”, creato dal coreografo spagnolo, si propone di ricostruire l’universo dell’artista attraverso danza, musica e recitazione in un evento che si terrà aldidal 24 ottobre al 10 novembre. Con un progetto ambizioso e una proposta artistica affascinante, questo spettacolo permette di rivivere le emozioni delle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema.: un artista con una profonda ammirazione per, coreografo e designer scenografico originario di Valencia, è molto più di un semplice interprete della musica di: sicome un artista fortemente influenzato dalla cultura italiana sin dall’infanzia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marcos Morau, 'che sfida l'omaggio a un maestro come Ennio' - "Certo, è una sfida per un artista spagnolo affrontare un genio della musica italiana, nel suo Paese. Ma ci pensavo da tempo. Quando ero bambino, mio padre era un appassionato di cinema western. Io no ... (ansa.it)

Trentemøller in tour da Milano a Roma - Trentemøller torna in Italia per due concerti, organizzati da 3D agency, l’8 novembre all’Alcatraz a Milano il 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma per Romaeuropa ... (metronews.it)

Concerto del Duo di Perugia con Patrizio Scarponi e Giuseppe Pelli, violino & pianoforte - Associazione Musicamica conclude il mese di ottobre 2024 con un emozionante concerto per violino e pianoforte inserito nell’ambito degli eventi del Grand Hotel Savoia nella rassegna “Viaggio tra le no ... (genovatoday.it)