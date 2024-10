Udienza generale 23 ottobre, Papa Francesco: la potenza dello Spirito Santo sul matrimonio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’attenzione di Papa Francesco, all’Udienza di oggi, è ancora una volta sulla terza persona della Trinità, ovvero lo Spirito Santo. Ma questa volta tocca un aspetto particolare. Come agisce lo Spirito Santo nel rapporto fra marito e moglie? Questa è la domanda che il Santo Padre ha posto a tutti i fedeli presenti e sulla L'articolo Udienza generale 23 ottobre, Papa Francesco: la potenza dello Spirito Santo sul matrimonio proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Udienza generale 23 ottobre, Papa Francesco: la potenza dello Spirito Santo sul matrimonio Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’attenzione di, all’di oggi, è ancora una volta sulla terza persona della Trinità, ovvero lo. Ma questa volta tocca un aspetto particolare. Come agisce lonel rapporto fra marito e moglie? Questa è la domanda che ilPadre ha posto a tutti i fedeli presenti e sulla L'articolo23: lasulproviene da La Luce di Maria.

La catechesi di Papa Francesco : il ruolo dello Spirito Santo nel sacramento del matrimonio - Facebook WhatsApp Twitter In un mondo in cui le relazioni familiari stanno attraversando momenti di fragilità, la catechesi di Papa Francesco durante l’udienza generale ha offerto riflessioni significative sul ruolo dello Spirito Santo nel ... (Gaeta.it)

+Europa : Bonino dimessa dal Santo Spirito - in progressivo miglioramento - Roma, 23 ott (Adnkronos) - Nella giornata di ieri Emma Bonino è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma e trasferita in un'altra struttura sanitaria. La leader di +Europa sta proseguendo le cure e le sue ... (Liberoquotidiano.it)

Il cantiere del nuovo lungomare di Santo Spirito tra piccoli passi e disagi per i cittadini : "Obiettivo fine primavera 2025" - L'obiettivo resta quello di non andare oltre la tarda primavera 2025 per consegnare alla cittadinanza il nuovo lungomare di Santo Spirito. Un traguardo per il quale, però, servirà un colpo d'ali all'andamento dei lavori cominciati nel 2022 e per i ... (Baritoday.it)