Feedpress.me - Truffano due anziane a Catania e Siracusa, rubate anche le loro fedi: due arresti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Due uomini che vivono a Napoli, uno originario del Marocco e l’altro del Sud America, che avevano truffato due donne, una ae l’altra a, facendosi consegnare, complessivamente, 7mila euro in contanti e dei gioielli, per fare fronte a inesistenti situazioni di pericolo per ifamiliari, sono stati arrestati nel capoluogo etneo dalla polizia stradale. I controlli sono