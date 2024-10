Torino Film Festival: le giurie dei concorsi ufficiali annunciate dal direttore Giulio Base (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Torino Film Festival si prepara a una nuova edizione ricca di opere cinematografiche che spaziano dal lungometraggio al documentario e ai cortometraggi. Con l’annuncio delle giurie presiedute da personalità di spicco del panorama Filmico nazionale e internazionale, il Festival si conferma un’importante vetrina per talenti emergenti e opere di valore. Le tre giurie sono guidate da MARGARET MAZZANTINI, ROBERTA TORRE e MICHELA CESCON, ciascuna con un proprio contributo distintivo e un’esperienza consolidata nel settore. La giuria del concorso lungometraggi Presieduta dalla scrittrice e sceneggiatrice MARGARET MAZZANTINI, la giuria del Concorso Lungometraggi porterà una penna creativa al tavolo di giuria. Gaeta.it - Torino Film Festival: le giurie dei concorsi ufficiali annunciate dal direttore Giulio Base Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi prepara a una nuova edizione ricca di opere cinematografiche che spaziano dal lungometraggio al documentario e ai cortometraggi. Con l’annuncio dellepresiedute da personalità di spicco del panoramaico nazionale e internazionale, ilsi conferma un’importante vetrina per talenti emergenti e opere di valore. Le tresono guidate da MARGARET MAZZANTINI, ROBERTA TORRE e MICHELA CESCON, ciascuna con un proprio contributo distintivo e un’esperienza consolidata nel settore. La giuria del concorso lungometraggi Presieduta dalla scrittrice e sceneggiatrice MARGARET MAZZANTINI, la giuria del Concorso Lungometraggi porterà una penna creativa al tavolo di giuria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Torino Film Festival - tre donne presidente di giuria per la nuova edizione - Torino Film Festival, tre donne presidente di giuria per la nuova edizione Saranno Margaret Mazzantini, Roberta Torre e Michela Cescon a presiedere le tre giurie dei concorsi della nuova edizione del Torino Film Festival, rispettivamente, ... (Cinefilos.it)

Nuovo casting a Torino : si cercano uomini e donne per un film ambientato negli anni '70 - Nuovo casting a Torino. Per un film, le cui riprese sono previste a novembre, la produzione cerca uomini e donne in età tra i 18 e i 60 anni circa disposte a lavorare come comparse. Dato che il film è ambientato negli anni ’70 è necessario ... (Torinotoday.it)

Ron Howard con “Eden” apre il Torino Film Festival - TORINO (ITALPRESS) – Sarà Ron Howard ad inaugurare il 42° Torino Film Festival con il suo film Eden, che sarà proiettato in anteprima internazionale in occasione della cerimonia di apertura del 22 novembre al Teatro Regio di Torino. Il regista ha ... (Unlimitednews.it)