Anticipazionitv.it - Temptation Island, Millie Moi si à tatuata il cognome di Michele Varriale: lei svela dove e perché

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Moi, una delle protagoniste diWinter, ha sorpreso i suoi follower durante un box domande su Instagram. Rispondendo a una curiosità sui suoi tatuaggi,ha raccontato un aneddoto legato all’ex fidanzato, con cui ha chiuso la relazione nel reality. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra i fan, che non si aspettavano un gesto così intenso. Vediamo nel dettaglio cosa ha fatto di così inaspettato e come ha motivato questo gesto tutt’altro che usuale.2024,Moi: un tatuaggio inaspettato e significativoMoi ha ammesso di aver fatto un tatuaggio dedicato a, un gesto che pochi si sarebbero aspettati. Nelle sue parole, emerge un sentimento forte e sincero, nato in un periodo di grande innamoramento.