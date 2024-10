Temporali e rischi idraulico-idrogeologici: per domani allerta gialla su tutta la provincia di Ancona (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancona – Poco fa la Protezione Civile della Regione Marche ha diramato l’allerta di colore giallo per l’intera giornata di giovedì 24, quindi dalle 00 alle 24, in tutta la provincia di Ancona per quel che riguarda l’allerta idraulica, quella idrogeologica e quella dei Temporali. Nel complesso il Anconatoday.it - Temporali e rischi idraulico-idrogeologici: per domani allerta gialla su tutta la provincia di Ancona Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Poco fa la Protezione Civile della Regione Marche ha diramato l’di colore giallo per l’intera giornata di giovedì 24, quindi dalle 00 alle 24, inladiper quel che riguarda l’idraulica, quella idrogeologica e quella dei. Nel complesso il

