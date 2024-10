Biccy.it - Shaila al Gran Hermano si confessa: “Sono innamorata di Lorenzo”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Gatta alin Spagna hato di preferireSpolverato a Javier Martinez e questa mattina, parlando con tre ragazze, ha risposto alla domanda ‘sei?‘ affermativamente. “Sedi? Non lo so. Sì, sì. Penso di sì. Boh! Ora non ho più paura di nulla perché questa cosa è così bella che non posso avere paura di una cosa bella. Che meraviglia! Io mi ero dimenticata dell’amore”. L’ex Velina mora di Striscia la Notizia che fino a due giorni fa limonava insegreto con Javier Martinez sotto al piumone ha finalmente capito che per l’argentino c’era solo attrazione fisica. “Volevo farmi piacere Javier a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non!’. Però il mio cuore dicenon so perché.