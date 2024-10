Sciopero dei medici il 20 novembre contro la Manovra: “Se non cambia, andiamo avanti a oltranza” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I principali sindacati di medici e infermieri hanno annunciato uno Sciopero di 24 ore che si svolgerà il 20 novembre, contro le misure della Manovra 2025 varata dal governo Meloni. Anaao-Assomed a Fanpage.it: "Se non mantengono almeno in parte le promesse e i proclami degli scorsi mesi, andremo avanti a oltranza". Fanpage.it - Sciopero dei medici il 20 novembre contro la Manovra: “Se non cambia, andiamo avanti a oltranza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I principali sindacati die infermieri hanno annunciato unodi 24 ore che si svolgerà il 20le misure della2025 varata dal governo Meloni. Anaao-Assomed a Fanpage.it: "Se non mantengono almeno in parte le promesse e i proclami degli scorsi mesi, andremoa oltranza".

