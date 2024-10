Movieplayer.it - Scarlett Johansson, dopo Jurassic World 4 ha già trovato il suo prossimo progetto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'attrice ha da poco terminato le riprese del nuovo film del franchise con i dinosauri ma non starà tanto tempo con le mani in mano Reduce dalle riprese del nuovoRebirth,non ha perso tempo e, secondo quanto riportato da Deadline, ha giàildi cui occuparsi. A quanto pare, Amazon MGM Studios e Scott Stuber hanno acquisito The Girl In The Lake, una proposta di romanzo giallo per adulti della scrittrice Lauren Oliver, autrice bestseller del New York Times. La Oliver scriverà la sceneggiatura per un film che sarà sviluppato per United Artists. Laè in lizza per interpretare il personaggio protagonista, ma dovrà prima leggere la sceneggiatura, per confermare il suo coinvolgimento. Stuber e Nick