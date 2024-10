Sarah | Ho le idee chiare e una strada da percorrere

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Toscano – in arte– è tornata ad Amici per presentare il suo ultimo singolo Tacchi (fra le dita). In parte un cerchio che si chiude, ma anche l’inizio di un nuovo viaggio che ha portato l’artista nei luoghi che definisce «casa» con una nuova veste. «È stato emozionante – ci dice infatti – tornare lì da ospite e non come allieva. Sentivo quasi la necessità di essere all’altezza più di prima, è stato più impattante presentare il singolo che la prima volta su quel palco. Volevo essere più grande, ma è stato bellissimo. Quel posto è casa, conoscevo le persone, i professionisti e i professori. Sono tornata anche per dire a tutti che ce la sto facendo». È un percorso interessante quello di: Tacchi (fra le dita) arriva dopo Roulette, Sexy magica – scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, Touché, Viole e Violini e Mappamondo.