Replica La Promessa in streaming puntata 23 ottobre 2024 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Maria continua ad essere arrabbiata con Jeronimo per via del furto dell'orologio; Simona decide di parlare con Virtudes della nuova vita del figlio Antonio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 23 Ottobre - “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. . Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. (Zon.it)

