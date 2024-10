Lapresse.it - Regno Unito, veicolo sospetto: aeroporto di Birmingham evacuato e voli sospesi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’di, è statoa seguito della segnalazione di un. Lo riferisce la polizia, citata dai media locali. I passeggeri sono stati avvertiti di non recarsi ine tutti isono stati. La polizia di West Midlands ha definito l’ordine di evacuazione una “misura precauzionale per garantire la sicurezza di passeggeri e staff”. Il post su X dell’: “Si consiglia ai passeggeri di stare lontani” “Informazione per i clienti: la polizia è attualmente sul posto per occuparsi di un incidente. Le operazioni aeroportuali sono attualmente sospese. Si consiglia ai passeggeri di non recarsi inin questo momento. I canali social media dell’saranno aggiornati quando la situazione cambierà”, si legge in un post pubblicato su X dall’di