Sport.quotidiano.net - Palladino: "Giocherà la squadra migliore. Dispiace per Gud, ma abbiamo alternative"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 - Raffaeleè intervenuto in conferenza stampa da San Gallo per presentare la seconda gara di Conference League contro il club elevetico. Si parte del rischio di sottovalutare l'avversario. "La parola sottovalutare i miei ragazzi non la conoscono. Chi gioca sa che deve dare il 100%, loro giocano in casa con lo stadio pieno. Dovremo dare battaglia, ma questo è un grande gruppo con grandi uomini. Sono sicuro che ci caleremo subito in questa partita complicata". E' previsto un turnover massiccio? "Domani scenderà in campo la formazione, quei giocatori che ritengo possano mettere in difficoltà il San Gallo. Loro hanno giocatori bravi". Come avete preso lo stop di Gudmundsson? "Non l'presa bene. Ciaverlo perso, maun grande staf medico, ci vorrà un po' di tempo ma recuperà il prima possibile.