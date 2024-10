Ottantamila euro di affitto: ma negli uffici Atim (Agenzia per il Turismo delle Marche) non c'è nessuno (in orario lavorativo) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ANCONA - «C'è qualcuno?». Silenzio. uffici vuoti nella sede dell'Atim (Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche), nell'edificio della Corriereadriatico.it - Ottantamila euro di affitto: ma negli uffici Atim (Agenzia per il Turismo delle Marche) non c'è nessuno (in orario lavorativo) Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ANCONA - «C'è qualcuno?». Silenzio.vuoti nella sede dell'per ile per l'Internazionalizzazione), nell'edificio della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agenzia per il turismo delle Marche, attacco del Pd: “La sede è deserta” - Sopralluogo dei dem nel quartiere generale. “L'affitto costa 80mila euro in tre anni, ma il contratto è di sei”. L’accusa: “Non abbiamo trovato neppure un dipendente”. E annunciano la richiesta di una ... (ilrestodelcarlino.it)

Ottantamila euro di affitto: ma negli uffici Atim non c'è nessuno (in orario lavorativo) - ANCONA - «C'è qualcuno?». Silenzio. Uffici vuoti nella sede dell'Atim (Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche), nell'edificio ... (corriereadriatico.it)

Concorso Agenzia delle Entrate, 340 assunzioni a bando: requisiti, mansioni e come fare domanda - Agenzia delle Entrate, un maxi concorso prevede l'assunzione di 340 lavoratori da destinare a diverse attività. Con dei bandi di concorso si reclutano funzionari e dirigenti ... (ilmessaggero.it)