Omicidio choc a Napoli, 16enne uccide un 20enne per questioni legate allo spaccio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si abbassa sempre di più l'età dei protagonisti di crimini odiosi e brutali in Italia, che vanno dal cyberbullismo allo stupro fino alle aggressioni e agli omicidi. Un'altra terribile storia di violenza tra giovanissimi arriva da Napoli, dove la Polizia di Stato lo scorso 18 ottobre ha arrestato e trasferito in un Istituto Penale per Minorenni un ragazzo di 16 anni, accusato di aver ucciso Ramondino Gennaro nella notte del 31 agosto. Il suo cadavere fu ritrovato carbonizzato tra le sterpaglie in una zona di campagna del quartiere Pianura di Napoli.

Omicidio a Napoli : un baby pusher uccide e brucia il corpo di una vittima per dissidi legati allo spaccio - Facebook WhatsApp Twitter Un caso di omicidio avvenuto nella periferia di Napoli ha scosso la comunità locale, evidenziando un clima di violenza crescente tra giovani coinvolti nel traffico di stupefacenti. Il delitto, avvenuto il 31 agosto ... (Gaeta.it)