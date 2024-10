"Non è maltempo, è crisi climatica", manifestazione regionale in città (Di mercoledì 23 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYTra i promotori il Comitato Besta, residenti e attivisti che si è sono battuti, anche duramente, per salvaguardare il parco Don Bosco, scongiurando l'abbattimento degli alberi, fino a ottenere lo stop del progetto. Dopo il disastro Bolognatoday.it - "Non è maltempo, è crisi climatica", manifestazione regionale in città Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYTra i promotori il Comitato Besta, residenti e attivisti che si è sono battuti, anche duramente, per salvaguardare il parco Don Bosco, scongiurando l'abbattimento degli alberi, fino a ottenere lo stop del progetto. Dopo il disastro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Yamaha inizia a tremare, arriva in Italia la straordinaria Naked: prezzo bassissimo e qualità premium - Il mercato rischia di essere decisamente scombussolato: arriva la due ruote che può mettere in crisi la concorrenza ... (allaguida.it)

"Non è maltempo, è crisi climatica", manifestazione regionale in città - Da piazza dell'Unità al Nettuno, un corteo per "un cambio di rotta radicale nelle politiche e nel modello produttivo e sociale della nostra regione" dopo l'ultimo disastro ... (bolognatoday.it)

Nubifragio su Ischia resta allerta al nord - Violento nubifragio a Ischia, danni e disagi. Ancora allerta maltempo al centro-nord. (msn.com)