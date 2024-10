Forlitoday.it - Neofascisti assolti, Allegni (Pd) contro Minutillo: "Saluto romano un diritto costituzionale di commemorazione? E' inaccettabile"

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si commemorano in queste settimane gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo nei comuni del territorio forlivese. Dalla segretaria territoriale del Pd, Gessica, un invito a celebrare la Liberazione "non come un mero esercizio di memoria, ma come un impegno quotidiano, per affermare i