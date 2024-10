Ilfattoquotidiano.it - Mattarella ha firmato la manovra: il testo è atteso ora alla Camera

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il capo dello Stato Sergiohala. Il Presidente della Repubblica ha quindi autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge di Bilancio. Iloradei deputati. La terzadel governo Meloni era stata approvata dal Consiglio dei ministri ormai più di una settimana fa. Evidentemente però servivano ancora delle limature al, prima del suo approdo a Montecitorio. Tanto che alcuni legano questo ritardo al rinvio della conferenza stampa della premier Giorgia Meloni, annunciata per martedì e poi slittata ufficialmente per via dell’ assenza del vicepremier Antonio Tajani (impegnato in una riunione del G7). Il piatto forte sul lato delle uscite è la conferma del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti che guadagnano fino a 35mila euro e dei tre scaglioni Irpef.