Manovra, Schillaci: "Salute mentale tema centrale nell'agenda di Governo"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Laè una cui teniamo molto, abbiamo istituito già dallo scorso anno un Tavolo di lavoro per avere delle proposte in questa direzione. Abbiamo aumentato il bonus psicologico rispetto a quanto era stato stanziato negli anni precedenti, e lo abbiamo anche allargato alla fascia di persone che ne possono usufruire, a testimonianza che laè un argomentodel". Lo ha detto all'Adnkronosil ministro dellaOrazio, in occasione dello spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, composta da attori con disabilita? fisiche e psichiche, questa sera in scena al Parioli Costanzo di Roma.