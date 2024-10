Maltempo: allagamenti nella Tuscia, allerta meteo prorogata di 12 ore | FOTO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Maltempo: allagamenti nella Tuscia, in particolare a Tarquinia. La Regione ha prorogato l'allerta meteo in vigore oggi sulla provincia di Viterbo e il resto del Lazio.allerta meteo gialla La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione ha emesso un prolungamento di 12 Viterbotoday.it - Maltempo: allagamenti nella Tuscia, allerta meteo prorogata di 12 ore | FOTO Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024): allagamenti, in particolare a Tarquinia. La Regione ha prorogato l'in vigore oggi sulla provincia di Viterbo e il resto del Lazio.gialla La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione ha emesso un prolungamento di 12

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, per una frana interdetto mare sotto costa tra Zoagli e Chiavari - La Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure ha interdetto a qualsiasi attività sia di superficie che subacquea un tratto di mare sotto costa compreso tra la zona Scogli di Chiavari fino a Zoagl ... (rainews.it)

Maltempo: scuole chiuse in province Grosseto, Livorno e Pisa - (ANSA) - GROSSETO, 23 OTT - In seguito all'allerta meteo con codice arancione emessa dalla Regione Toscana per domani, giovedì 24 ottobre, alcuni sindaci delle province di Grosseto, Livorno e Pisa han ... (msn.com)

Allerta arancione in Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto - (ANSA) - ROMA, 23 OTT - È allerta arancione per le cattive condizioni metereologiche in quattro regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto. Ancora piogge, inoltre, sulle regioni Centro-sette ... (msn.com)