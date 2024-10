Tvplay.it - Leao sotto attacco, esplode la bufera: annuncio in diretta e tifosi spiazzati

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nonostante la vittoria in Champions League in casa Milan tiene banco il caso. Ancora polemiche attorno all’asso portoghese. Prima vittoria in Champions League per il Milan di Paulo Fonseca che batte – non senza poche sofferenze – il Club Brugge ed ha ottenuto una bella vittoria con il risultato di 3 a 1. Tre punti importanti ma allo stesso tempo il club rossonero deve fare i conti ancora una volta con il caso legato alla stella Rafael. duro(Lapresse) TvPlayUn solo gol nelle ultime 20 presenze e un rendimento troppo incostante per un giocatore che il Milan riteneva valere oltre 120 milioni di euro. La realtà sembra essere ben diversa, il giocatore si è anche impegnato ma anche contro il club belga non ha inciso e Fonseca lo ha sostituito dopo circa un’ora di gioco.