Le Iene colpiscono ancora! Francesco Spano si dimette | motivi e sentenze

La nomina di Francesco Spano a capo di gabinetto del Ministero della Cultura, sotto la guida del neoministro Alessandro Giuli, ha subito acceso un forte dibattito. Nonostante il suo curriculum, Spano è tornato rapidamente sotto i riflettori a causa di una serie di accuse che risalgono alla sua controversa gestione dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali). Spano, già protagonista di un'inchiesta giornalistica de Le Iene, si è dimesso mercoledì 23 ottobre 2024, citando un clima insostenibile e attacchi personali che avrebbero compromesso la sua capacità di svolgere al meglio il proprio ruolo.

